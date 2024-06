Technischer Defekt: Das Sommerbad Greifenberg ist geschlossen

Das Sommerbad in Greifenberg muss vorübergehend geschlossen werden. Grund ist ein technischer Defekt, der aber schnell behoben sein soll.

Kaum scheint die Sonne wieder und die Temperaturen steigen an, gibt es schlechte Nachrichten für Besucherinnen und Besucher des Sommerbads in Greifenberg. Wie das Landratsamt Landsberg mitteilt, bleibt das Sommerbad Greifenberg aufgrund eines Defekts in der Schwimmbadtechnik voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch, 5. Juni, geschlossen.

Alternativ können die Bäder in Thaining und Kaufering benutzt werden

Das Bäderpersonal kümmert sich bereits um die Beschaffung der Ersatzteile sowie um die Reparatur, heißt es in der Pressemitteilung. Alle Inhaberinnen und Inhaber einer Saisonkarte können während der Schließung, mit ihrer Karte das Sommerbad in Thaining und das Lechtalbad in Kaufering (Hallenbad und Naturfreibad) besuchen. (AZ)

