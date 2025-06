Update: Vandalismus und Verwüstung im Sommerbad Greifenberg

In der Nacht zum Montag (23. Juni) ist in das Sommerbad Greifenberg eingebrochen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Einbruch Bargeld entwendet. Darüber hinaus ist es laut Landratsamt Landsberg zu erheblichen Sachschäden gekommen. Die Verantwortlichen berichten von Vandalismus und Verwüstungen auf dem Gelände des beliebten Freibads.

Die Kripo hat die Ermittlungen im Greifenberger Bad aufgenommen

Die Kripo Fürstenfeldbruck hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen. Laut deren Polizeibericht verschafften sich die Täter zwischen 22.30 Uhr am späten Montagabend und 5 Uhr am Dienstagmorgen gewaltsam Zugang zum Gelände der Badeanstalt in der Schondorfer Straße und brachen in den dortigen Verwaltungsräumen mehrere Schränke auf. Im weiteren Verlauf hebelten die Unbekannten ein Fenster zum Kiosk des Freibads auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Aus einem gewaltsam geöffneten Möbeltresor entnahmen sie Bargeld.

Die Polizei sichert im Sommerbad Greifenberg Spuren des nächtlichen Einbruchs. Foto: Bäderleitung Landratsamt Landsberg

Zudem erlangten die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in die Geschäftsräume eines angrenzenden Fitnessstudios. Hier entwendeten die Täter eine Trinkgeldkasse. Wie Anna Wagenknecht, Geschäftsführerin der Fitness-Kette Hardy's in unmittelbarer Nähe zum Sommerbad, unserer Redaktion mitteilt, war auch das Fitness-Studio in der Schondorfer Straße 6 ins Visier der Einbrecher geraten. „Die sind über ein ausgehebeltes Fenster im Erdgeschoss eingedrungen und haben im Büro die Team-Trinkgeld-Kasse geplündert“, berichtet sie. Da Bezahlvorgänge im Hardy's bargeldlos vonstattengehen, sei mehr Geld nicht zu holen gewesen.

Insgesamt erbeuteten die Unbekannten nach Angaben der Polizei einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. (AZ)