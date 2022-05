Greifenberg

16:01 Uhr

Warum das Greifenberger Warmfreibad doch noch nicht eröffnet

Plus Badegäste und Schwimmer können das Warmfreibad Greifenberg nicht wie geplant ab Sonntag nutzen. Das Landratsamt Landsberg revidiert seine am Vortag getroffene Aussage. Was der Grund dafür ist.

Von Dominic Wimmer

Graue Tristesse statt Badespaß: Aus der geplanten Eröffnung des neu gebauten Warmfreibads in Greifenberg wird nichts. Am Donnerstag hatte das Landratsamt noch die Mitteilung verschickt, dass das Bad nach rund zwei Jahren Bauzeit am Sonntag, 8. Mai, offiziell eröffnet wird. Am Freitag hieß es Kommando zurück. Die geplante Eröffnung verschiebt sich nach Angaben des Landratsamtes. Das sind die Gründe dafür.

