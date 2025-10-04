Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Großeinsatz der Feuerwehr in Hurlach: Lagerhalle brennt, alte B17 gesperrt

Hurlach

Brennende Lagerhalle in Hurlach sorgt für Großeinsatz der Feuerwehren

Am Samstagmittag wird die Feuerwehr zu einer in Brand stehenden Lagerhalle in Hurlach alarmiert. Die alte B17 muss gesperrt werden.
Von Gerald Modlinger
    • |
    • |
    • |
    Mehrere Feuerwehren aus Hurlach und Umgebung wurden am Samstagmittag wegen eines Vollbrandes einer Gewerbehalle in Hurlach alarmiert.
    Mehrere Feuerwehren aus Hurlach und Umgebung wurden am Samstagmittag wegen eines Vollbrandes einer Gewerbehalle in Hurlach alarmiert. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Im Hurlacher Gewerbegebiet hat am Samstagmittag eine Lagerhalle gebrannt. Die Feuerwehren aus Hurlach und mehreren umliegenden Gemeinden wurden gegen 12.20 Uhr alarmiert, um den Brand zu löschen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bestätigte auf Nachfrage einen Vollbrand einer Lagerhalle.

    Durch das Feuer entstand eine große Menge schwarzer Rauch, sodass die östlich an der Halle vorbeiführende alte B17 gesperrt werden musste. Weitere Angaben konnte die Polizei bisher nicht machen, die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird von einer sechsstelligen Schadenssumme ausgegangen. Was in dem Gebäude an der Gewerbestraße Nord gelagert wurde, konnte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums kurz nach der Alarmierung ebenfalls noch nicht sagen. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden