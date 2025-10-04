Brennende Lagerhalle in Hurlach sorgt für Großeinsatz der Feuerwehren

Im Hurlacher Gewerbegebiet hat am Samstagmittag eine Lagerhalle gebrannt. Die Feuerwehren aus Hurlach und mehreren umliegenden Gemeinden wurden gegen 12.20 Uhr alarmiert, um den Brand zu löschen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bestätigte auf Nachfrage einen Vollbrand einer Lagerhalle.

Durch das Feuer entstand eine große Menge schwarzer Rauch, sodass die östlich an der Halle vorbeiführende alte B17 gesperrt werden musste. Weitere Angaben konnte die Polizei bisher nicht machen, die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird von einer sechsstelligen Schadenssumme ausgegangen. Was in dem Gebäude an der Gewerbestraße Nord gelagert wurde, konnte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums kurz nach der Alarmierung ebenfalls noch nicht sagen. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt.