Großes Kino beim Jahreskonzert des Musikvereins Eresing

Mit einem mitreißenden Konzert unter dem Motto „Klangwelten großer Filmgeschichten“ hat der Musikverein Eresing das Publikum im gut gefüllten Saal beim „Alten Wirt“ begeistert. Unter der Leitung von Dirigent Jürgen Hartmann präsentierten die Musiker eine beeindruckende Darbietung, die Jung und Alt gleichermaßen in ihren Bann zog, heißt es in einer Mitteilung.

Das Konzert begann mit dem kraftvollen Auftaktstück „Moment for Morricone“, das die hohe musikalische Qualität der Blaskapelle unter Beweis stellte. Eine Hommage an Ennio Morricone, einen der größten Komponisten von Filmmusik aller Zeiten, der Filme wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ unvergesslich gemacht hat.

In die Ära des Schwarz-Weiß-Fernsehens entführte das nächste Stück die Zuhörerschaft: Miss Marple kennen wir als scharfsinnige Ermittlerin, die selbst die verzwicktesten Kriminalfälle in kurzer Zeit bei einer Tasse Tee lösen konnte.

Die Helden des Musikvereins tragen Instrumente statt Waffen

Als musikalische Interpretation eines der größten Abenteuerromane der Weltliteratur kündigte das charmante Moderatorentrio Ruth, Patricia und Theresa das Stück „Moby Dick“ an. Der Komponist Michael Geisler nimmt die Zuhörer mit auf eine stürmische Reise, die eine Geschichte von einem aussichtslosen Kampf zwischen Mensch und Natur, Besessenheit und Schicksal erzählt – eingefangen in kraftvollen Klängen.

„In jedem guten Film gibt es Helden. Manche tragen Waffen und retten die Welt – unsere Helden tragen Instrumente.“ Mit diesem Vergleich leitete der Vorstand Alexander Loy über zur Ehrung langjähriger Musiker, die vom Ehrenbezirksdirigenten Andreas Grandl mit launigen Worten durchgeführt wurde.

Ein gerührter Martini für den Dirigenten

Besondere Höhepunkte des Abends waren unter anderem die meisterhafte Interpretation des letzten Stücks vor der Pause. Hierzu wurde dem Dirigenten ein Martini im Cocktailglas gereicht – gerührt, nicht geschüttelt. Somit wusste das cineastisch gebildete Publikum, dass jetzt Melodien aus James-Bond-Filmen zu Gehör kommen würden - mit Explosionen, Affären, Liebesgeschichten, Verfolgungsjagden und dem ikonischen Blick in den Lauf der Pistole.

Nach der Pause begeisterte die Jugendkapelle Ammersee-Nord das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm. Mit dem epischen „Star Wars“-Thema eröffnete sie stimmungsvoll den Abend. Anschließend sorgte das Stück „36,5°C – too hot to work“ mit lässigem Groove und sommerlicher Leichtigkeit für entspannte Stimmung. Den Abschluss bildete eine eindrucksvolle Darbietung aus dem Film „Wicked“, bei der emotionale Melodien und dramatische Passagen eindrucksvoll zur Geltung kamen.

Anschließend übernahm der Musikverein Eresing wieder die Bühne und es folgte ein weiterer Publikumsliebling mit Musik aus „Der König der Löwen“. Mit der Musik von Elton John und Tim Rice wurde diese Geschichte über Verlust, Freundschaft und Verantwortung dargestellt.

Nach dem berühmten Lied „As Time Goes By“ aus dem Film „Casablanca“ legten die Moderatorinnen die letzte Filmrolle ein: „Pirates of the Caribbean“ erzählt die Geschichte von Captain Jack Sparrow auf seinen Reisen über die sieben Weltmeere.

Dass nach diesen actiongeladenen Melodien das restlos begeisterte Publikum die Musikerinnen und Musiker nicht ohne Zugabe gehen lassen wollte, war keine Überraschung. So erfreute die Kapelle ihr Publikum noch mit „Flashing Winds“, einem Stück der diesjährigen Wertungsspiele, sowie mit der Wiederholung eines Teils des James-Bond-Medleys.