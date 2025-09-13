Kommunalwahl 2026 in Igling: Günter Först will es noch einmal wissen

Iglings Bürgermeister Günter Först hat sich erklärt: „Ja, ich werde bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr erneut als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Igling zur Verfügung stehen.“ Gemeinderat Dominique Graf von Maldeghem hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den amtierenden Rathauschef explizit danach gefragt. Er habe im Februar bereits einen Antrag auf Beantwortung dieser Frage gestellt, sagte von Maldeghem und kritisierte, dass Anträge eigentlich innerhalb von drei Monaten behandelt werden sollen. Jetzt ist es bekannt. Först ist bereit und möchte – bei erfolgreicher Wiederwahl – auch in den kommenden Jahren Kommunalpolitik zum Wohl der Menschen in Igling mit Ortsteil Holzhausen machen.

Das Geständnis fiel am Ende des eher trocken geglaubten Tagesordnungspunkts „Satzung über die Rechtsstellung des ersten Bürgermeisters“. Doch bei der Erklärung der Gesetzeslage durch Geschäftsstellenleiter Patrik Piller tat sich eine kleine Überraschung auf. Vor einem knappen Jahr wurde in Bayern die Rechtsstellung eines ersten Bürgermeisters dahingehend geändert, dass in Gemeinden mit mehr als 2500 Einwohnern der Bürgermeister ein berufsmäßiger ist, außer der Gemeinderat beschließt, dass er ehrenamtlich tätig sein soll. Damit soll den gewachsenen Aufgaben und Pflichten eines ersten Bürgermeisters Rechnung getragen werden. Kommunen mit mehr als 5000 Bürgern werden ausschließlich berufsmäßig regiert, bei weniger als 2500 Einwohnern ist Bürgermeister ein Ehrenamt, es sei denn, der Gemeinderat entscheidet sich für die Hauptamtlichkeit. Am Stichtag, dem 31. März 2025, lebten in Igling 2533 Bürgerinnen und Bürger. Das bedeutet laut Piller, dass der Bürgermeister ein berufsmäßiger ist – außer der Gemeinderat entscheidet sich explizit anders. Was das Gremium nicht machte: Nach kurzer Debatte und Klärungsbedarf stimmte der Gemeinderat der Rechtsstellungssatzung bei zwei Gegenstimmen zu.

Günter Först ist seit 13 Jahren Bürgermeister in Igling

Günter Först ist seit Herbst 2012 erster Bürgermeister der Gemeinde Igling. Zuvor war er Zweiter Bürgermeister und viele Jahre Gemeinderat. Vor den Kommunalwahlen 2020 war im Gemeinderat Igling darüber abgestimmt worden, ob der Bürgermeister haupt- oder ehrenamtlich tätig sein soll. Mit 9:6 Stimmen hatte sich das Gremium damals für das Ehrenamt entschieden. Wäre das Ergebnis gegenteilig gewesen, hätte Günter Först nicht mehr kandidieren können, weil er zum Zeitpunkt der Wahl bereits die Regelaltersgrenze erreicht gehabt hätte. Diese Bestimmung ist mittlerweile abgeschafft. Im Juni 2025 wurde Först 73 Jahre alt.

Weitere Themen in der Sitzung: Die Brücke über die Singold am Dammoosweg in Holzhausen muss saniert werden. Zur Debatte standen Ausführungen in Stahl oder Aluminium. Das Büro Puhla wurde mit der alternativen Ausschreibung beauftragt. Beide Ausführungen liegen laut Fachmann preislich nah beieinander, die Gemeinde hat mit Kosten in Höhe von 150.000 bis 175.000 Euro zu rechnen. Es wurde angeregt, den Ortsbach bald zu räumen und das Bett dabei schmäler zu halten, um damit die Fließgeschwindigkeit zu verbessern. Die „Schwammregion Gennach-Hühnerbach-Singold“ mit 17 teilnehmenden Gemeinden, einem vom Landwirtschaftsministerium geförderten Projekt zur wassersensiblen Gestaltung von Landschaft und Siedlungen, soll mit einem Personalkostüm ausgestattet werden. Bei der Finanzierung der 1,5 Angestellten treffen auf Igling 3150 Euro pro Jahr.