Gitarre mal ganz anders mit „Guitarra a seis“

Aus dem Jubeln und Stampfen kam das Publikum gar nicht mehr heraus. Denn das internationale Gitarrensextett „Guitarra a seis“ hatte die Besucherinnen und Besucher im Landsberger Rathaussaal mit seinen Fähigkeiten verzaubert. Sie seien schon 2020 zum Landsberger Gitarrenfestival eingeladen worden, kündigte der Veranstalter Christian Gruber die Musiker an. Der Auftritt fiel damals der Pandemie zum Opfer. Höchste Zeit also, ihn nachzuholen.

Sophie Vondung

86899 Landsberg

Gitarre