Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

„Guitarra a seis“ begeistern das Publikum im Landsberger Rathausfestsaal

Landsberg

Gitarre mal ganz anders mit „Guitarra a seis“

Im Festsaal des Landsberger Rathauses treten die preisgekrönten Gitarristen auf. Am Ende jubelt und stampft das Publikum.
Von Sophie Vondung
    • |
    • |
    • |
    Sie sind „Guitarra a seis“: Jens Stibal, Matthias Kläger, Harald Stampa, Edmauro de Oliveira, Adam Olenczak und Tobias Krebs
    Sie sind „Guitarra a seis“: Jens Stibal, Matthias Kläger, Harald Stampa, Edmauro de Oliveira, Adam Olenczak und Tobias Krebs Foto: Thorsten Jordan

    Aus dem Jubeln und Stampfen kam das Publikum gar nicht mehr heraus. Denn das internationale Gitarrensextett „Guitarra a seis“ hatte die Besucherinnen und Besucher im Landsberger Rathaussaal mit seinen Fähigkeiten verzaubert. Sie seien schon 2020 zum Landsberger Gitarrenfestival eingeladen worden, kündigte der Veranstalter Christian Gruber die Musiker an. Der Auftritt fiel damals der Pandemie zum Opfer. Höchste Zeit also, ihn nachzuholen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden