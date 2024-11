Nahwärme in Hechenwang soll im Herbst 2025 verfügbar sein

Bei der Nahwärme in Hechenwang wird es konkret: In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Windach stellten Katharina Braun und Valentin Naschold von der LENA-Service GmbH den aktuellen Netzplan mit allen Bauteilen, den Planungsstand der Heizzentrale, Technik und Übergabetechnik vor und bezifferten die anstehenden Kosten. Zuvor sprach Florian Zarbo von den Gemeindewerken Windach von einem „wichtigen Meilenstein“: Die Planungen für die Nahwärmeversorgung seien nun abgeschlossen. Ziel sei, ab der Heizperiode 2025 Hechenwang mit dem Wärmenetz zu versorgen.

„Aktuell handelt es sich um 31 Anschlussnehmer, im vorigen Jahr lag die Zahl noch bei 39 Interessenten“, begann Katharina Braun ihre Ausführungen. Die Auswertungen pro Anschlussnehmer ergeben eine Heizleistung von 660 kW und eine Wärmemenge von 1,5 Millionen kWh pro Jahr. 95 Prozent der Wärme werden aus der Biogasanlage gespeist, fünf Prozent kommen aus dem Pelletkessel, um Spitzenlasten abfangen zu können. „Die Biogasanlage liefert alles, was möglich ist. Was diese nicht mehr liefern kann, wird über zwei Pelletkessel abgefangen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, erklärte Braun.

Wenn Hechenwang mehr Wärme benötigt, kann ein zweiter Biomassekessel nachgerüstet werden

Zentraler Standort des Heizhauses bleibt, wie geplant, der Maibaumplatz. Die Wärme wird von der nördlich gelegenen Biogasanlage über die Haupttrasse in den Süden gepumpt. Überschüssige Energie wird im 30.000 Liter fassenden Pufferspeicher zwischengespeichert. Zu Spitzenlastzeiten sorgt der Biomassekessel in der Heizzentrale dafür, dass jederzeit ausreichend Wärme zur Verfügung steht. Sollte sich der Wärmebedarf in den kommenden Jahren durch weitere Anschlussnehmer erhöhen, kann ein zweiter Biomassekessel nachgerüstet werden. Hierfür werden schon jetzt die entsprechenden Anschlüsse vorgesehen.

Bei den Anschlusskosten - inklusive Hausanschluss und mit bereits berücksichtigter 40-prozentiger Förderung - errechnen die beiden Projektingenieure einen Betrag von rund 7500 Euro brutto für einen Vollanschluss unter 20 kW, für einen Vollanschluss mit bis zu 40 kW liegen die Kosten bei rund 8300 Euro brutto. Nur ein Vorhalteanschluss liegt bei 3000 Euro. Ist ein Puffer bereits vorhanden, belaufen sich die Kosten für die Übergabestation auf 4400 Euro brutto. Den Baukostenbeitrag von 4440 Euro brutto muss jeder Anschlussnehmer für das Wärmenetz mitbezahlen. „Für einen Vollanschluss inklusive Pufferspeicher und dem Baukostenbeitrag liegen wir mit etwa 12.000 Euro in dem Rahmen, den wir damals kommuniziert hatten“, bestätigte Braun. Es handle sich noch nicht um die finalen Kosten, diese werden aber nicht über den genannten Zahlen liegen, betonte die Ingenieurin.

So viel kostet die Nahwärme im Vergleich zum Heizöl

Bei den laufenden Kosten pro Jahr beträgt der Grundpreis 490 Euro brutto, der Leistungspreis 30 Euro brutto pro kW und der Arbeitspreis 12,5 Cent brutto pro kWh. Dazu ein Beispiel: Bei einem Einfamilienhaus mit 180 Quadratmetern Wohnfläche, das die Vorgaben der Wärmeschutzverordnung 1995 (maximaler Energiebedarf 100 kWh pro Quadratmeter) erfüllt und einen Vollanschluss mit zehn kW hat, kostet die Nahwärme im Jahr rund 3000 Euro. Zum Vergleich: Ein solches Haus benötigt in etwa 2000 Liter Heizöl (inklusive Wirkungsgradverluste, der Literpreis liegt momentan bei knapp einem Euro), dazu kommen Kosten für Kaminkehrer und Wartung für die Heizung.

Noch im November wolle man die Vor-Ort Termine mit den Anschlussnehmern wahrnehmen, bestätigte Braun. Im Dezember soll die Ausführungsplanung abgeschlossen sein und im Januar/Februar mit den Ausschreibungen begonnen werden. Nach der Bauphase von Wärmenetz und Heizzentrale von April bis August kann die Anlage voraussichtlich im September 2025 in Betrieb genommen werden.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Projekt „Wärmenetz Hechenwang“ auf Grundlage der Planung durchzuführen und beauftragten die Gemeindewerke mit der Realisierung sowie dem anschließenden Betrieb des Wärmenetzes.