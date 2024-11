Hirschvogel informiert über Dimension und Gründe des Stellenabbaus

Der weltweit tätige Automobilzulieferer Hirschvogel Group mit Stammsitz in Denklingen stellt sich neu auf und baut dafür auch Stellen ab. Das Unternehmen mit insgesamt 6200 Beschäftigten äußert sich zu den Gründen und Plänen. An den Standorten Denklingen und Schongau sollen 200 beziehungsweise 120 Stellen abgebaut werden, berichtete der Bevollmächtigte der IG Metall in Weilheim, Karl Musiol, gegenüber unserer Redaktion. Die Gesamtzahl des vorgesehenen Jobabbaus, der vorwiegend in Bayern stattfinden soll, beziffert Hirschvogel aber noch einmal um einiges höher.

