150 Jahre Feuerwehr Hofstetten: Viele Jubiläen mit Herz, Tradition und den „Bloody Chicken Heads“

Das Jahr im Landkreis Landsberg war geprägt von einer wahren Flut an Feuerwehrjubiläen. Kaum ein Wochenende verging, an dem nicht irgendwo im Umkreis Fahnen flatterten, Blasmusik erklang und Vereinsvorstände die Gläser erhoben. Nun biegt die Saison in ihre Zielgerade ein und Hofstetten reiht sich ein in die Schar der Jubilare. Die örtliche Feuerwehr begeht von Freitag, 26. September, bis Sonntag, 28. September, ihr 150-jähriges Bestehen. Am Freitagabend spielt die bekannte Partyband „Bloody Chicken Heads“. Das sagen Kommandant und Musiker zum Party-Marathon in diesem Jahr.

Vanessa Polednia

86928 Hofstetten

Feuerwehr