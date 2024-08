800 Besucher bei Hofstetter Festwochenende

In Hofstetten wurde zuletzt ein ganzes Wochenende lang das 100-jährige Bestehen des FC Hofstetten gefeiert. Vorsitzende Karin Engerling freut sich insbesondere auch über das gute Wetter, bei dem die Feierlichkeiten stattfinden konnten. Während am Freitagabend mit Livemusik der Band Voigams ein Sommernachtsfest gefeiert wurde, räumten die Mitglieder am Samstagmorgen bereits auf und schmückten die Halle für den Festabend. „Die Halle erstrahlte in den Vereinsfarben rot und weiß“, erzählt Engerling. Der Gottesdienst habe an dem Abend unter freiem Himmel stattfinden können, umrahmt von den Fahnenabordnungen der Ortsvereine Hofstetten und Hagenheim und musikalischer Unterstützung vom Quartett KÖ Böhmische.

Gutes Wetter hält bei Hofstetter Fest bis zum Schluss an

Unter den Anwesenden bei der Feier waren etwa Ehrenmitglieder des Vereins, Bürgermeister und Gemeinderäte und alle Vorstände der Ortsvereine Hofstetten/Hagenheim mit ihren Mitgliedern. Im Laufe des Abends wurden unter anderem Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft verliehen. Es wurden zudem Hermann Scherdi und Werner Abenthum zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt. Der Vorsitzenden wurde zudem selbst die „Bayerische Ehrenamtskarte“ in Gold überreicht.

Während Sonntagvormittag in der Halle noch aufgeräumt wurde, startete das Fußballturnier mit einem Spiel der F und E -Jugend. Anschließend wurde der HackerPschorrCup mit den Mannschaften aus Dettenschwang, Finning, Penzing und dem Titelverteidiger FCH ausgetragen. Der Pokal blieb in Besitz der Gastgeber. Als um 17 Uhr alles aufgeräumt und der Schankwagen zugeklappt wurde, begann es zu regnen. Fazit der Vorsitzenden: „Es war ein wunderschönes Wochenende. Die viele Arbeit hat sich gelohnt und alle haben mal wieder zusammen geholfen. Ich bin sehr dankbar für diesen Zusammenhalt und glücklich über die positive Resonanz für unser tolles Fest.“ (ligi)