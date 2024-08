Aus dem Wirtshaus aufs Papier: Hofstetter Dorfkalender gibt es nun in Buchform

Von dramatischen Liebesaffären bis zu desaströsen Maibaumdiebstählen, jedes Dorf hat seine kleinen Legenden. Um solche Geschichten schriftlich zu bewahren und an neue Generationen weiterzureichen, gibt die Gemeinde Hofstetten jedes Jahr wieder einen „Dorfkalender“ heraus, der sie mit örtlichen Fotos im Kurzformat darstellt. Zu großem Erfolg: der Kalender wird von 80 Prozent der Haushalte in Hofstetten gekauft und feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum. Zu diesem Anlass veröffentlicht die Gemeinde Hofstetten zusammen mit dem ortsansässigen Autor Rolf-Jürgen Lang, der schon seit der ersten Auflage Bilder und Geschichten für den Kalender zusammenträgt, einen Sammelband. Hinter den Fensterscheiben nennt sich das Buch, welches Leserinnen und Leser auf eine kleine Zeitreise durch die Geschichte des Dorfes mitnehmen will.

