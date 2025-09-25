Bergmesse auf dem Eichberg

Strahlendes Spätsommerwetter und ein wunderbarer Bergblick lockten weit über hundert Besucher auf den Eichberg bei Hofstetten. "Pilger der Hoffnung" war das Thema der Messe, zelebriert von Pater Joaquim Fernandes und Diakon Franz Bauer, musikalisch umrahmt von der Blaskapelle Hofstetten-Hagenheim. Bei Musik und Brotzeit kam auch das gesellige Miteinander nicht zu kurz.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!