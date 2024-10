Gewerbeschau und Weinfest: Neuigkeiten aus Hofstetten

In Hofstetten ist zurzeit einiges los. Am ersten Oktober konnte in der Kita Hofstetten ein großes Jubiläum gefeiert werden. Zumindest für eine Mitarbeiterin. Erzieherin Barbara Seefelder ist seit 30 Jahren als Kinderpflegerin beim BRK angestellt und genauso lange ist sie der Einrichtung in Hofstetten aktiv. „Bei so vielen Jahren in derselben Einrichtung betreute Frau Seefelder des Öfteren schon die Kinder ihrer früheren Schützlinge“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Högenauer. Das BRK und auch die Gemeinde Hofstetten seien stolz und sehr froh eine so treue und einmalige Mitarbeiterin zu haben. Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem selbst gedichteten Lied, das alle Kinder aus der Einrichtung sangen, Blumen und Geschenken.

Tag der offenen Tür bei Gewerbeschau in Hofstetten.

Feierlich geht es auch am Samstag, 12. Oktober, in der Gemeinde weiter, wenn die Bergschützen und der Burschen- und Madelverein Hofstetten in der Mehrzweckhalle ihr Weinfest feiern. Der Eintritt kostet zehn Euro. In den Preis inbegriffen ist für Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Weine zu probieren. Zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr wird die Weinprobe im Pavillon angeboten. Mona Herdlitschka, Schriftführerin bei den Schützen, ist unter anderem für die Auswahl verantwortlich. Für das Fest arbeite man schon seit vielen Jahren mit dem gleichen Weinhändler, dem Weingut Blos Glockenberghof im rheinland-pfälzischen Flomborn, ein Ort nahe dem Rhein. Im vergangenen Jahr habe sie noch einmal die Weinauswahl angepasst. „Es gibt immer einen Rosé, zwei Rot- und vier Weißweine, die sich alle in ihrer Süße unterscheiden.“ Bis 22 Uhr wird auf dem Fest bedient und auch kleine Brotzeiten werden angeboten. Ab 22 Uhr gibt es normalen Barbetrieb mit Mischgetränken und Kurzen – Bier gibt es auf dem Weinfest nicht. Musikalisch umrahmt wird das Ganze von der Musikkapelle Thaining.

Ein Wochenende später findet am Sonntag, 19. Oktober, im Gewerbegebiet in Hofstetten zudem die Gewerbeschau statt. Die Unternehmen öffnen dafür um 11 Uhr die Türen ihrer Betriebe und bieten unter anderem auch Führungen an. Die Veranstaltung gibt es seit 2013 in der Gemeinde. „Es warten auf Sie spannende Einblicke hinter die Kulissen. Für jeden Besucher, ob große oder klein, gibt es attraktive Aktionen, spannende Präsentationen und viele interessante Gespräche“, heißt es in einer Mitteilung. An dem Tag wird es zur Unterhaltung zudem eine Stuntshow geben und eine Bummelbahn im Einsatz ein. Um 13 Uhr spielt auch dort die Blaskapelle Thaining auf. An vier Foodtrucks mit Crepes und Kaffee, Grillhähnchen, Burger, Gemüse und Fish and Ships gibt es Essen.