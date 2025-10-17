Hofstettener Plattler und Goaßler auf der Oiden Wiesn

Am letzten Wiesnsamstag wurde der Plattler- und Goaßlgruppe des Trachtenvereins Hofstetten eine besondere Ehre zuteil: Sie durften als Mitglied im Lechgautrachtenverband auf der Oiden Wiesn in München mehrere Darbietungen zum Besten geben. Die Stimmung im Festzelt Tradition war gut und so zeigten sich nicht nur die mitgereisten Zuschauer aus den eigenen Reihen begeistert, sondern das gesamte Zeltpublikum würdigte die Schnalz-, Tanz- und Plattlerauftritte mit viel Applaus. Folglich verging der Tag sehr schnell und am Ende waren sich alle einig, dass ein Auftritt auf dem Münchner Oktoberfest einfach ein besonderes Erlebnis ist.

