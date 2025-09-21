Pflegestammtisch des OV Pürgen-Hofstetten

Die Ortsvorsitzende Marianne Asam konnte beim ersten Pflegestammtisch nach der Sommerpause Frau Diana Grießhaber vom Pflegestützpunkt Landsberg begrüßen. Die Referentin informierte zahlreiche, äußerst interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer offenen Gesprächsrunde über Neues rund um die Pflege. Auch im Landkreis Landsberg wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in den kommenden Jahren auf rund 5000 steigen, etwa 400 mehr als heute. So kommen in einer alternden Gesellschaft der Betreuung und Versorgung der älteren Generation eine immer größere Bedeutung zu. Immer mehr Mitbürger sind auf die unterschiedlichen Angebote im Pflegebereich angewiesen. Für sie und ihre Angehörigen werden daher Informationen zum Thema Pflege immer wichtiger.

Diese Informationen bereitzuhalten und die entsprechende Beratung zu leisten, ist die Aufgabe des beim Landratsamt angesiedelten Pflegestützpunkts. Der Katalog der Themen, zu denen die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkts telefonisch, bei vereinbarten Terminen oder auch zu Hause informieren, umfasst zahlreiche Themenbereiche. Er reicht von der Hilfe bei der Beantragung des Pflegegrads über Informationen zu Hilfsangeboten am jeweiligen Wohnort und zu Leistungen der Pflegeversicherung und der Krankenkasse bis hin zu Auskünften, wie sich erforderliche Hilfe und Pflege finanzieren lassen. Die zahlreichen Fragen aus der Mitte der Teilnehmer zeigten den großen Informationsbedarf. Der Ortsverband hatte mit diesem Thema wieder einmal ins Schwarze getroffen, um für das Alter die notwendigen Weichen zu stellen.

