Den Tag der älteren Generation nahm der Vorsitzende der CSU-Kreisseniorenunion Heinz Haaf zum Anlass, auf Entwicklungen hinzuweisen, die vor allem die Generation 60plus betreffen. Auch im Landkreis Landsberg - so Haaf - steige die Anzahl älterer Menschen. So werden in wenigen Jahren bis zu 30 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Diese Entwicklung mache gezielte Maßnahmen nötig, wenn man die Finanzierung von Renten sowie Gesundheits- und Pflegekosten langfristig sichern wolle.

Bei der Sicherstellung einer menschenwürdigen Pflege gehe es um die Verfügbarkeit von Fachkräften und die Bezahlbarkeit der Unterbringung sowie die Qualität der Pflege. In diesem Zusammenhang begrüßte Haaf das Kosovo-Projekt des Landkreises und die freiwilligen Leistungen, die der Landkreis mit der Trägerschaft für die beiden Heime in Greifenberg und Vilgertshofen erbringe. Sorge bereiteten auch Vorschläge, die in letzter Zeit vorgelegt wurden und nur als Diffamierung der älteren Generation bezeichnet werden könnten. Dazu gehören die Forderungen, ein Pflichtjahr für Rentnerinnen und Rentner im Sozialbereich oder in der Verteidigung einzuführen. Solche - laut Haaf - respektlosen und unangemessenen Forderungen verkennen, was ältere Menschen in diesem Land geleistet haben und heute Tag für Tag bei der Pflege für pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlich in Vereinen einbringen. Auch die Forderung, ältere Menschen von bestimmten gesundheitlichen Leistungen auszuschließen, sei nicht nachvollziehbar und könne nur als Diskriminierung bezeichnet werden. Die Politik sei Haaf zufolge gut beraten, allen Überlegungen vorzubeugen, die zu einer Spaltung der Gesellschaft in Jung und Alt führen könnten.

