Hofstetten und Thaining feiern Einweihung der kompletten Brunnenanlage

Das Verknüpfungsbauwerk am Waldrand bei Thaining ist ein zentraler Bestandteil der erneuerten Wasserversorgung.

Plus Von den ersten Planungen bis zur Fertigstellung der neuen Wasserversorgung dauert es 14 Jahre. Bei der Feier erhalten Interessierte Einblick.

Insgesamt 14 Jahre dauerten die Planungen und Umsetzung zur Erneuerung der Trinkwasserversorgung in den Gemeinden Thaining und Hofstetten. Nun wurde die Fertigstellung des vier Millionen Euro teuren Großprojektes am Verknüpfungsbauwerk in Thaining – coronabedingt mit Verzögerung – gefeiert. Interessierte konnten auch die Anlagen besichtigen. Als das Vorhaben angepackt wurde, gab es schon mehrere Jahre keine wasserrechtliche Genehmigung mehr.

"Nachdem ich 2008 frisch ins Amt gekommen bin, war unsere wasserrechtliche Erlaubnis schon sechs Jahre abgelaufen, und das Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt drängten uns, tätig zu werden", schilderte Thainings Bürgermeister, Leonhard Stork, die damalige Lage. Der Brunnen Urtele sei alt und sanierungsbedürftig und eine neue Erlaubnis nur im Notverbund oder mittels eines zusätzlichen Brunnens mit eigenem Schutzgebiet möglich gewesen. So entschieden sich Benedikt Berchtold, der ehemalige Bürgermeister Hofstettens und Stork für einen zweiten Brunnenstandort und informierten die Gemeinderäte.

