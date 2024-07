Unbekannter Täter beschädigt Auto auf Parkplatz in Hofstetten

Ein 27-jähriger Münchner stellte am Samstag, 20. Juli, zwischen 12.20 und 12.55 Uhr, sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Landhotels „Zur Alten Post“ in Hofstetten ab und verließ die Örtlichkeit. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung im linken hinteren Bereich fest. Ein bislang unbekannter Täter verursachte vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz den Schaden und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne die Polizei zu verständigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Ob der Parkplatz videoüberwacht ist, muss noch geprüft werden. Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen, nimmt die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807 92110 entgegen. (AZ)

