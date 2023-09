Wieder Flohmarkt statt Abfall in Hofstetten

Der Flohmarkt auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums findet nach längerer Pause wieder statt. Es gibt eine Neuerung.

Am Samstag, 16. September, findet nach längerer Pause wieder ein Flohmarkt auf dem Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten statt. Unter dem Motto „Verkaufen statt wegwerfen“ werden an über 300 Flohmarktständen wieder viele nützliche Dinge, Raritäten und Schnäppchen angeboten.

Die Standplätze wurden verlost und sind bereits alle vergeben, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Für Kinder gibt es ein Rahmenprogramm mit Kinderkarussell, Kinderschminken und Blumentöpfchen bemalen. An Infoständen gibt es Informationen über die Abfallwirtschaft und über das Projekt „KlimaFit“ im Landkreis. Auch für das leibliche Wohl ist laut Landratsamt gesorgt.

Gut erhaltene Ware kann auch gespendet werden

Zum ersten Mal ist dieses Jahr auch die Beschäftigungsinitiative Landsberg (BiLL) zum Flohmarkt vor Ort. Noch gut erhaltene Gegenstände, die keinen neuen Besitzer gefunden haben, können am Ende des Flohmarktes an BiLL gespendet werden. BiLL bietet diese dann im Kaufhaus der schönen Dinge in Landsberg an.

Das Team der Abfallwirtschaft vom Landratsamt erwartet die Besucher von 8.30 bis 14 Uhr. Das Abfallwirtschaftszentrum ist an diesem Tag und auch am Freitag, 15. September, ab 12 Uhr für den Aufbau für Anlieferer geschlossen. (AZ)

