Mann mit Waffe auf Hauptstraße unterwegs

Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, wurde der Polizei Schongau gemeldet, dass ein Mann mit einer Pistole auf der Hauptstraße in Hohenpeißenberg in Richtung Peißenberg unterwegs ist. Er soll immer wieder auf vorbeifahrende Autos und vorbeigehende Leute gezielt haben, aber es wurden keine Schüsse gehört.

Gegen den Mann wird wegen Bedrohung ermittelt

Die Polizei machte sich auf die Suche und konnte kurz darauf einen 26-jährigen Mann aus dem Altlandkreis an einer Bushaltestelle auf der Hauptstraße finden, der der Beschreibung entsprach. Als die Polizisten ihn ansprachen, reagierte er zunächst nicht und griff in seine Jackentasche. Daraufhin brachten die Beamten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an.

Bei der Durchsuchung fanden sie in seiner Jacke eine Softair-Pistole, die jedoch nicht mehr funktionstüchtig war. Die Waffe wurde sichergestellt und nun wird gegen den Mann wegen Bedrohung ermittelt.

Zeugen, die selbst bedroht wurden oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schongau zu melden. (AZ)