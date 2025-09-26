Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Hoher Besuch im Landratsamt Landsberg: Digitalminister Mehring zu Gast bei den Bürgermeistern

Landsberg

Digitalminister besucht die Bürgermeister des Landkreises Landsberg

Dr. Fabian Mehring ist Gast bei der Dienstbesprechung im Landratsamt. Die Digitalisierung der Verwaltung ist sein Hauptthema.
    • |
    • |
    • |
    Staatsminister Dr. Fabian Mehring (links) und Landrat Thomas Eichinger im Sitzungssaal des Landratsamtes Landsberg.
    Staatsminister Dr. Fabian Mehring (links) und Landrat Thomas Eichinger im Sitzungssaal des Landratsamtes Landsberg. Foto: Julian Leitenstorfer

    Novum in der turnusmäßigen Bürgermeisterdienstbesprechung im Landratsamt Landsberg: Erstmals konnte ein Mitglied der Bayerischen Staatsregierung als Gast begrüßt werden. Staatsminister Dr. Fabian Mehring, Leiter des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales, hielt im Sitzungssaal einen Impulsvortrag und diskutierte anschließend mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Landkreises.

    Wie das Landratsamt in einer Pressemeldung mitteilt, stellte Mehring in seinem Vortrag die Bedeutung und Dringlichkeit der fortschreitenden Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung heraus. Er betonte die großen Anstrengungen der Bayerischen Staatsregierung, digitale Prozesse voranzubringen, um Effizienz und Bürgerfreundlichkeit gleichermaßen zu steigern. Besonders im Hinblick auf den dringend notwendigen Bürokratieabbau, die Kostenentwicklung, die demografische Entwicklung sowie die Herausforderungen durch den Fachkräftemangel sieht der Staatsminister in der Digitalisierung den Schlüssel für die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit der Verwaltung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden