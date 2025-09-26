Digitalminister besucht die Bürgermeister des Landkreises Landsberg

Novum in der turnusmäßigen Bürgermeisterdienstbesprechung im Landratsamt Landsberg: Erstmals konnte ein Mitglied der Bayerischen Staatsregierung als Gast begrüßt werden. Staatsminister Dr. Fabian Mehring, Leiter des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales, hielt im Sitzungssaal einen Impulsvortrag und diskutierte anschließend mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Landkreises.

Wie das Landratsamt in einer Pressemeldung mitteilt, stellte Mehring in seinem Vortrag die Bedeutung und Dringlichkeit der fortschreitenden Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung heraus. Er betonte die großen Anstrengungen der Bayerischen Staatsregierung, digitale Prozesse voranzubringen, um Effizienz und Bürgerfreundlichkeit gleichermaßen zu steigern. Besonders im Hinblick auf den dringend notwendigen Bürokratieabbau, die Kostenentwicklung, die demografische Entwicklung sowie die Herausforderungen durch den Fachkräftemangel sieht der Staatsminister in der Digitalisierung den Schlüssel für die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit der Verwaltung. (AZ)