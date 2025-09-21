17-Jähriger fährt ohne Führerschein Ape und verursacht einen Unfall

Ohne gültigen Führerschein einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht, da kommt auf einen 17-Jährigen aus Marktoberdorf einiges zu. Ereignet hat sich der Vorfall am Samstagabend in Kaufering.

Laut Polizeibericht fuhr der 17-Jähriger gegen 20.30 Uhr zusammen mit einem Gleichaltrigen aus Kaufering in einer Ape auf dem Parkplatz des Sportzentrums in der Bayernstraße. Als der Fahrer eine Rechtskurve fahren wollte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen dort geparkten Pkw. Durch den Unfall wurde der Beifahrer des 17-Jährigen leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer der Ape nicht im Besitz einer für dieses Fahrzeug nötigen Fahrerlaubnis ist. Somit muss er sich laut Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Gegen den Halter der Ape und gegen einen weiteren Beteiligten wurden ebenfalls Ermittlungen eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Der leicht verletzte Beifahrer musste vor Ort nicht behandelt werden. Am geparkten Pkw und der Ape entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro, so die Polizei. (AZ)