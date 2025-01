Kanzlei Szagun Kretzinger Dirauf spendet für Regens Wagner Holzhausen

Die Steuerkanzlei Szagun Kretzinger Dirauf, Berufsausübungsgesellschaft mbH aus Landsberg am Lech, verzichtete 2024 auf den Druck von Weihnachtskarten für ihre Mandantinnen und Mandanten – zugunsten einer Spende in Höhe von 1500 Euro an das Heilpädagogische Heim für Kinder und Jugendliche von Regens Wagner Holzhausen. Christine Dirauf und Jakob Kretzinger überreichten kurz vor Weihnachten persönlich diese großzügige Spende. Diese wird die Wohngruppen dabei unterstützen, Urlaubsfahrten und Ausflüge mit den Kindern und Jugendlichen durchzuführen, worüber sich Spender wie Empfänger gleichermaßen freuen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.