Hubert Aiwanger kommt zur Rotter Festwoche

Hubert Aiwanger hat sein Kommen bei der Rotter Festwoche zugesagt. Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister wird beim Milchbauernabend des BDM-Kreisverbandes am Montag, 7. Juli, die Festrede halten. Im Festzelt an der Dießener Straße wird außerdem Manfred Gilch, Landesvorsitzender des Bund Deutscher Milchviehhalter, sprechen.

Solche Ereignisse benötigen umfangreiche Vorbereitungen und deshalb trafen sich die BDM-Organisatoren mit den Machern der Rotter Festwoche. Drei Monate vor dem Termin fand die Sitzung im Rotter Feuerwehrhaus zusammen mit Festwirt Magnus Ostenrieder, Trachtenvorstand Martin Krötz und Feuerwehrvorstand Herbert Ruf als Startschuss für die heiße Vorbereitungsphase statt.

Vorbereitungen für die Rotter Festwoche laufen

Im Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. haben sich aktive Milcherzeuger zusammengeschlossen, die ein existenzielles Interesse an der Weiterführung ihrer Betriebe haben. Neben dem 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Rott und dem fast 80-jährigen Jubiläum der „Rottbachtaler“ Trachtler soll im Rahmen der Festwoche auch das 20-jährige Bestehen des BDM-Kreisverbandes gefeiert werden. Das ehrenamtliche Wirken für den Erhalt der Milchviehhaltung im Landkreis Landsberg soll an diesem Tag auch durch die Ehrung einiger Gründungsmitglieder gewürdigt werden. Parkplätze, Sicherheitsdienst, musikalische Umrahmung und Verpflegung mit regionalen Produkten durch den Festwirt wurde bei der Sitzung diskutiert. Mit dabei waren auch einige BDM-Vertreter aus dem Landkreis, die in ihren Ortsgruppen kräftig die Werbetrommel rühren möchten.