Frau aus Landsberg wird bei Verkehrsunfall verletzt

In Huglfing stoßen zwei Autos zusammen. Eine Frau aus Landsberg wird in ein Klinikum gebracht. Zudem entsteht ein hoher Sachschaden.

Am Freitagmittag ist eine Landsbergerin bei einem Verkehrsunfall in Huglfing verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Auto gegen 13 Uhr die Steinbruchstraße. Anschließend wollte sie nach rechts in die Murnauer Straße einbiegen, übersah dabei jedoch einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, an dessen Steuer ein 53-jähriger Peißenberger saß.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Mannes, eine 55-jährige Frau aus Landsberg, leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt rund 21.000 Euro. (AZ)

