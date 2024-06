Frau wird bei Jagdunfall schwer verletzt

Bei einem Jagdunfall im Landkreis Weilheim-Schongau erlitt eine 51-Jährige eine schwere Verletzung und musste anschließend operiert werden.

In einem Jagdrevier im Gemeindebereich Huglfing (Landkreis Weilheim-Schongau) ereignete sich laut Polizei Weilheim am Freitag ein folgenschwerer Unfall. Aus bislang noch unbekanntem Grund löste sich bei einem 53-jährigen Jäger ein Pistolenschuss und verletzte seine 51-jährige Jagdbegleiterin schwer. Sie erlitt einen Durchschuss am Oberschenkel, der in der Unfallklinik in Murnau operiert werden musste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Unfall ausgegangen. (AZ)