Bekommt man als älterer Mensch noch ein Tier aus dem Tierschutz?

Möchte man die eigene Familie um einen Vierbeiner erweitern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten ist zum Beispiel das Tierheim in Landsberg. Hier verbringen viele Tiere vorübergehend ihre Zeit, bis sie ihr „für-immer-Zuhause“ gefunden haben. Doch bevor die Tiere in einem neuen Zuhause einziehen können, gibt es ein spezielles Vermittlungsverfahren. Auch Vereine oder private Organisationen helfen bei der Tiervermittlung, beispielsweise aus dem Ausland. Oft sind Interessenten enttäuscht, wenn sie hören, dass sie in ihrem Alter kein Tier mehr bekommen? Diese Informationen bekommt man oft als Auskunft, aber stimmt sie auch?

