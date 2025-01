3. Hurlacher Winterweihnacht

Zum dritten Mal bereits luden Gemeinde und Vereine zur Hurlacher Winterweihnacht. Das Fest, das 1992 entstand, weil Tatjana Storhas im Rahmen ihrer Ausbildung zur Erzieherin als vorgeschriebenes Projekt mit den Kindern ihrer Landjugendgruppe bastelte und die Ergebnisse zugunsten einer sozialen Einrichtung verkaufen wollte, ist ein Renner. Schon beim ersten Mal fand sich gefühlt halb Hurlach auf dem Platz beim Getränkemarkt Krössing, gegenüber vom Haus der Kultur und Begegnung zum Feiern ein. Das war kurz vor Weihnachten 2024 nicht anders. Die Hurlacher trafen sich zum Ratschen, ließen sich von den Kindergartenkindern, der Musikkapelle und dem Büchereiteam unterhalten, genossen die Stimmung, genehmigten sich Gutes und Wärmendes für Leib und Seele.

Selbstverständlich hatte auch Tatjana Storhas erneut mit ihrer Landjugendgruppe gebastelt. Und nicht nur das: Die das ganze Jahr über sehr aktive katholische Landjugend Hurlach hatte gleich drei Marktbuden belegt. Dort gab es nicht nur Gebasteltes und Gebackenes sowie eingefangene und konservierte Sommersonnenstrahlen aus Keller und Küche. Die jungen Erwachsenen ließen auch Waffeleisen heiß laufen und schenkten dazu Hot Aperol und Glühlillet aus. Das Ergebnis sind 350 Euro, die als Spende an die Stiftung Bunter Kreis Augsburg gehen. Der Bunte Kreis ist eine Sozialeinrichtung an der Kinderklinik des Universitätsklinikums Augsburg. Deren professionelles Team betreut Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern in der gesamten Region Bayrisch-Schwaben.

Die Hurlacher Blaskapelle unterhielt die Gäste.

