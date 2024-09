Akrobatik am Himmel

Laute Motorengeräusche und wilde Flugakrobatik am Himmel - die Kinder der Familienoase durften wieder eine außergewöhnliche Veranstaltung im Rahmen des Programms „Was macht eigentlich...?“ erleben. Dieses Mal ging es hinaus aufs Feld nahe Kaufering, wo sich der Modellflugclub MFC Hurlach mit seinen tollen Fliegern vorstellte.

In spektakulären Manövern ließen die Mitglieder des MFCs ihre Flugzeuge in die Luft steigen und zeigten den Kindern ihr Können. Ob Doppeldecker, Hubschrauber oder Düsenjet - für die Kinder gingen alle Varianten an Modellfliegern in die Luft. Anschließend durften die Kinder selbst probieren, ein Flugzeug in der Luft zu steuern und sammelten so erste „Flugerfahrungen“.

„Was macht eigentlich…?“ ist ein monatliches Angebot für Kindergartenkinder. Anmeldungen sind möglich über „Familienoase e.V.“, entweder per Email (kontakt@familienoase.org), oder telefonisch (08191/4289363).