Aquaplaning: Auto mit vier Insassen verunglückt auf der B17 bei Hurlach

Infolge des starken Regens, der in der Nacht auf Sonntag in etlichen Teilen des Landkreises eingesetzt hatte, ist es am frühen Sonntagmorgen auf der B17 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auf der B17 verlor ein in Richtung Norden fahrender 26-jähriger Mann aus Immenstadt die Kontrolle über seinen Wagen aufgrund von Aquaplaning, berichtet die Landsberger Polizei. Das Fahrzeug durchschlug daraufhin einen Wildschutzzaun und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Am Auto entstand Totalschaden, der Fahrzeugführer sowie seine drei mit im Fahrzeug befindlichen Begleiter blieben glücklicherweise unverletzt, so die Polizei. (AZ)

