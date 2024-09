Die Gemeinde Hurlach feiert ihren „Fünf-Sterne-Dorfladen“

Beim Dorfladen Hurlach wird zum zweiten Mal ein Herbstfest gefeiert. Am Samstag, 28. September, von 11 bis 15 Uhr werden Kundinnen und Kunden sowie alle, die den Dorfladen bislang nicht kennen und das nachholen möchten, nicht nur mit Herzhaftem und Süßem kulinarisch verwöhnt. Auch etliche Lieferanten des Ladens warten an dem Tag mit besonderen Angeboten auf. Wichtigste Aktion aber sind zwei Auszeichnungen, die im Rahmen dieses Festes offiziell an den Nahversorger übergeben werden.

