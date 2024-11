Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Hurlach

Zwischen Freitag und Dienstag ist eine bislang unbekannte Person offenbar mit ihrem Pkw von der Bahnhofstraße in die Gewerbestraße Nord in Hurlach eingebogen. Dabei kam das Fahrzeug laut Polizeiangaben nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun sowie eine Straßenbeleuchtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2250 Euro.

Im Anschluss setzte die Person ihre Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)