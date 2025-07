Erfolgreiches erstes Jahr: Freundschaftsverein Newala/Tansania zieht Bilanz

Bei der Jahreshauptversammlung des Freundschaftsvereins Newala/Tansania e.V. blickte Vorsitzender Christoph Heumos auf ein ereignisreiches erstes Vereinsjahr zurück. Der Verein wurde am 28. Juni 2024 mit elf Mitgliedern gegründet und zählt inzwischen 19 Mitglieder (Stand: 16. Juni 2025). Zu den ersten Aktivitäten gehörte im September ein gemeinsamer Filmabend mit dem Landratsamt zum Dokumentarfilm „Das leere Grab“. Im Oktober folgten die Veröffentlichung der eigenen Website sowie die Eintragung ins Vereinsregister. Ebenfalls im Oktober absolvierte Deklan Mnole aus Newala ein mehrwöchiges Praktikum im Klinikum Landsberg mit Unterstützung des Vereins. Im November wurden in Kooperation mit tansanischen Partnern geländegängige Rollstühle an Menschen mit Behinderung übergeben. Weitere Meilensteine waren die Teilnahme am Studientag „Landwirtschaft“ des Tansania-Netzwerks im April 2025 sowie die offizielle Anerkennung der Gemeinnützigkeit im Mai diesen Jahres.

Schülerinnen der Mpotola Secondary School arbeiten an einem Laptop, der vom Freundschaftsverein zur Verfügung gestellt wurde. Foto: Christoph Heumos

Besonders erfreulich war die große Spendenbereitschaft: Die Firma Korosho unterstützte mit Erlösen aus dem Verkauf der Landsberg-Newala-Schoko-Cashews Bildungsprojekte. Die Sparkasse Landsberg-Dießen förderte den geplanten Austausch von Pflegekräften, die ITZEL Stiftung engagierte sich für das Projekt „Digitale Schule“. Zudem spendete die Firma Veit GmbH aus Landsberg 42 Laptops für dieses Projekt, der FC Penzing stellte 16 Trikotsätze für Fußballteams in Newala zur Verfügung.

Im Fokus für das kommende Jahr steht unter anderem das Projekt „Digitale Schule“. In Tansania fehlt es trotz zahlreicher Schulen oft an grundlegender Ausstattung, Unterrichtsmaterialien und verlässlicher Energieversorgung. Der Verein wird deshalb 42 Laptops mit Lernprogrammen nach Newala schicken, zwei Lehrkräfte in der Nutzung digitaler Medien ausbilden und eine Solaranlage mit Batteriespeicher installieren – damit Unterricht auch bei Stromausfällen möglich bleibt. So soll langfristig ein Beitrag zur Verbesserung der Bildungsqualität vor Ort geleistet werden.

