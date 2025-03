Gartenzaun wird durch Sattelzug beschädigt

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ist es in Hurlach zu einer Unfallflucht gekommen. Laut Polizei wollte ein bislang Unbekannter mit einem Sattelzug von der Ringstraße nach links in die Angerstraße einbiegen.

Vermutlich aufgrund der Länge des Fahrzeugs schwenkte das Heck des Sattelzuges so weit nach rechts aus, dass ein dort befindlicher Gartenzaun herausgerissen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, so die Polizei. Die Inspektion Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)