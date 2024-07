Die Gemeinde Hurlach schließt Lücke im Glasfasernetz

Künftig können auch Unternehmen und Haushalte im Außenbereich von Hurlach mit Gigabitgeschwindigkeit arbeiten, streamen und surfen: Bürgermeister Andreas Glatz und LEW TelNet-Geschäftsführer Jörg Steins unterzeichneten kürzlich im Rathaus einen Kooperationsvertrag für die Anbindung von 46 Haushalten im Außenbereich an das schnelle Glasfasernetz. Das Projekt wird im Rahmen der Bayerischen Gigabitrichtlinie (BayGiBitR) finanziell gefördert. Neben dem Freistaat Bayern beteiligen sich auch die Gemeinde selbst sowie LEW TelNet finanziell an der Erweiterung des Glasfasernetzes, teilen die Lechwerke mit.

Glasfaserausbau im Außenbereich wird mithilfe von Fördermitteln realisiert

Im Kernort von Hurlach hat LEW TelNet, das Telekommunikationsunternehmen der LEW-Gruppe, bereits eigenwirtschaftlich ein Glasfasernetz bis in die Häuser aufgebaut. Ob das schnelle Internet an ihrer Adresse bereits verfügbar ist, können Bürgerinnen und Bürger online prüfen unter: www.lew-highspeed.de. Die Erschließung der Haushalte im Außenbereich ließ sich laut LEW TelNet jedoch bei diesem Ausbauvorhaben wirtschaftlich nicht darstellen. Diese Lücke schließt nun das Förderprogramm.

Die Bauarbeiten beginnen für die Erschließung im Außenbereich nach aktuellem Planungsstand voraussichtlich 2026. Bei der baulichen Umsetzung werden Tiefbauunternehmen zunächst Leerrohre bis in die Haushalte verlegen. Bei Gebäuden, die bisher nicht über die Infrastruktur für Glasfaseranschlüsse verfügen, werden Begehungen zusammen mit den Eigentümern stattfinden. So lassen sich sowohl der Verlauf der Leitungen als auch die Einführung, über die LEW TelNet die Glasfaserleitungen einbringt, abstimmen. Sobald die Infrastruktur mit Leerrohren steht und die notwendige Anschlusstechnik in den Häusern verbaut ist, können die eigentlichen Glasfasern eingebracht werden.

Die direkte Anbindung mit Glasfaser ermöglicht eine Übertragungskapazität von bis zu 1 Gbit/s – im Vergleich zur Verbindung über die bestehende Telefonleitung ist das in etwa die 10- bis 20-fache Geschwindigkeit. (AZ)