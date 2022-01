Hurlach will Partnerschaft mit Cannero Riviera mit Leben füllen

Plus Zwischen Hurlach und Cannero Riviera besteht seit vergangenem Jahr eine Partnerschaft. Wegen Corona sind die Treffen schwierig. Dabei haben beide Gemeinden große Pläne.

Ob es wohl heuer etwas wird mit einem schönen, großen Zitronenfest in Cannero Riviera, dem am Westufer des Lago Maggiore gelegenen malerischen Städtchen? Geplant ist das traditionelle Fest jedenfalls: Vom 12. bis 20. März soll es unter Einhaltung aller dann aktuellen Corona-Regeln stattfinden. Vermutlich beziehungsweise ziemlich sicher werden auch etliche Bürgerinnen und Bürger aus Hurlach dort anzutreffen sein.