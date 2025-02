Nach Antrag auf Bahnhalt in Hurlach: Wieder Absage von der Bahn

In schöner Regelmäßigkeit werden in Hurlach Rufe nach der Wiederaktivierung des Bahnhalts laut. Zur Bürgerversammlung im November 2024 lag dazu ein schriftlicher Antrag von Thomas Siebert vor. „Zusätzliche Haltepunkte auf der Bahnstrecke Augsburg-Kaufering am Bahnhof Hurlach wären eine sehr große Mobilitätsbereicherung für alle mobil Eingeschränkten“, hatte er darin unter anderem formuliert. Bei der Bürgerversammlung wurde zusätzlich angeregt, die Politik unterstützend einzubinden. ÖPNV sei schließlich politisch gewollt. Der Vorteil in Hurlach sei die bereits vorhandene Infrastruktur, beispielsweise mit einstiegsfreundlichem Bahnsteig.

Hurlacher Bürgermeister will direkten Kontakt mit der Eisenbahngesellschaft aufnehmen

Bürgermeister Andreas Glatz berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung von der Bearbeitung des Antrags und weiteren aktuellen Anstrengungen der Gemeinde zum Thema. So war im vergangenen Jahr eine Umfrage unter Gewerbetreibenden durchgeführt und mit der erneuten Bitte um Reaktivierung an die Eisenbahngesellschaft geschickt worden. Eine Antwort darauf stehe noch aus. Nach der Bürgerversammlung im November 2024 gab es ein weiteres Schreiben. Darauf erhielt die Gemeinde für Bahnverhältnisse sehr schnell, bereits nach zwei Wochen, eine knappe Absage mit Verweis auf die Absage vom März 2019. Die darin geschilderten Hemmnisse und Hinderungsgründe hätten sich seither nicht geändert, hieß es als Erklärung für die Absage. So habe derzeit der Ausbau des Bahnnetzes mit dem Bau neuer Stationen oberste Priorität, hatte die Bahn seinerzeit geschrieben. Für Weiteres seien keine Mittel vorhanden. Zusätzlich sei ein weiterer Halt auf der Bahnstrecke Kaufering-Augsburg wegen der jetzt bereits sehr knappen Zeittaktung nicht möglich. Fahrplankonflikte auf der stark befahrenen Strecke Bobingen-Augsburg wären vorprogrammiert.

Bürgermeister Glatz schlug vor, direkten Kontakt mit der Eisenbahngesellschaft aufzunehmen, mit der Bitte um ein persönliches Gespräch. Dabei erhoffe er sich, die aktuelle Sachlage und fahrplantechnische Restriktionen ausführlicher beschrieben zu bekommen. Vom Gemeinderat erhielt er dazu einstimmig grünes Licht.

Braucht Hurlach einen hauptamtlichen Bürgermeister?

Die Arbeitsbelastung eines Bürgermeisters steigt. Bei der Bürgerversammlung 2024 appellierte Oliver Wild deshalb an den Gemeinderat, über eine Hauptamtlichkeit abzustimmen. Dazu hatte es seitens der Verwaltung geheißen, dass dies schon geplant ist. Eine entsprechende Abstimmung hatte es bereits im Oktober 2019, vor der letzten Kommunalwahl gegeben. Damals war die Hauptamtlichkeit mit 7:6 Stimmen abgelehnt worden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde zunächst der Sachverhalt erläutert. So sind die Bürgermeister in Gemeinden mit bis zu 2500 Einwohnern (Hurlach knapp über 2000 Einwohner) ehrenamtlich tätig – es sei denn, der Gemeinderat bestimmt spätestens drei Monate vor der nächsten Kommunalwahl per Satzung, dass dieser hauptamtlich tätig sein soll. Das beschloss das Gremium einstimmig.

Familien aus der Kolonie Hurlach hatten zwei Anträge zum Solarpark vorgetragen

Die in Kolonie Hurlach lebenden Familien Mösl und Klotz hatten zur Bürgerversammlung 2024 zwei schriftliche Anträge bezüglich der geplanten Freiflächen-PV-Anlagen nahe an ihren Wohnhäusern eingereicht – mit gleich „vorformulierten Empfehlungsbeschlüssen der Bürgerversammlung“. Mit diesen mehrheitlich gefassten Beschlüssen sollte erreicht werden, dass sich der Gemeinderat mit den Anliegen auseinandersetzt. Das geschah in der jüngsten Sitzung. Mit Antrag eins wurde ein Gutachten auf Kosten der Gemeinde oder des späteren Betreibers gefordert, welches ausschließend feststellt, dass von den Anlagen keine Gesundheitsgefahr für die direkten 15 Anwohnerinnen und Anwohner ausgeht. Bürgermeister Glatz trug dazu den von der Verwaltung ausgearbeiteten Sachverhalt vor. So werde derzeit ein Bebauungsplanverfahren mit vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Verfahrensschritten durchgeführt. Dabei werden verschiedene Schutzgüter von den zuständigen Fachbehörden geprüft, um Auswirkungen auf Umwelt und Belange der Menschen zu berücksichtigen. Dazu gehören Umwelt, Naturschutz, Immissionsschutz, Wasserrecht und weitere.

Der Gemeinderat beschloss, dass die vorgetragenen Belange in der Schutzgutprüfung behandelt werden und ein weiteres Gutachten zum jetzigen Verfahrens Zeitpunkt nicht notwendig ist.

Als Zweites wurde beantragt, dass sich die Gemeinde auf den aktuellen Stand des Planungsvorhabens bringen lässt und für den Fall, dass das Vorhaben nicht weiter betrieben werden soll, dessen Rücknahme offiziell bestätigt. Als Grund wurden damals „viele Gerüchte bezüglich dieser und weiterer Anlagen“ genannt. Die Gemeinde habe bei diesem Verfahren die Planungshoheit, wurde seitens der Verwaltung erläutert. Die Gemeinde beziehungsweise der sie vertretende Bürgermeister seien stets über den aktuellen Planungsstand informiert. Allen Gemeindebürgern stehe die Einsichtnahme in die Verfahrensunterlagen zu. Diese erfolge in der Regel nach Rücksprache mit dem Ersten Bürgermeister, in der Verwaltung der VG Igling. Hierbei können Fragen erörtert werden. Laut aktuellem Verfahrensstand ist die frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden abgeschlossen. Das Planungsbüro arbeitet die eingegangenen Einwände derzeit ein und erarbeitet einen Abwägungsvorschlag. Aufgrund von Stellungnahmen seitens eingebundener Fachbehörden habe sich ergeben, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans in einem östlichen Teilbereich zurückgenommen wird, weil sich dort laut Regionalplan ein Kiesvorranggebiet befindet.

Zu diesem Antrag ist laut Verwaltung kein Gemeinderatsbeschluss notwendig.