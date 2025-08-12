Parken am Hurlacher Baggersee ist nur noch mit Schein gestattet

Das Hurlacher Freizeitgelände mit Badesee und Parkflächen für 130 bis 140 Autos übt große Anziehungskraft aus und ist entsprechend gut besucht. Nachteil: Die Vermüllung nimmt zu. Das Problem wurde bereits mehrfach in Gemeinderatssitzungen angesprochen und es gab immer wieder Vorschläge, was dem entgegengebracht werden könnte. Aktuell wurde mit 10:2 Stimmen beschlossen, Parken am Freizeitgelände nur mit Ausnahmeregelung zu gestatten.

Romi Löbhard Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86857 Hurlach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Müllproblem Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis