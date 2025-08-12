Icon Menü
Parken am Hurlacher Baggersee ist nur noch mit Schein gestattet

Hurlach

Parken am Hurlacher Baggersee ist nur noch mit Schein gestattet

Um das Müllproblem am See zu verringern, hat sich der Gemeinderat etwas ausgedacht. So soll die nachhaltige Nutzung des Geländes gewährleistet werden.
Von Romi Löbhard
    Der Baggersee Hurlach beschäftigt den Gemeinderat schon länger. Foto: Anna Mohl

    Das Hurlacher Freizeitgelände mit Badesee und Parkflächen für 130 bis 140 Autos übt große Anziehungskraft aus und ist entsprechend gut besucht. Nachteil: Die Vermüllung nimmt zu. Das Problem wurde bereits mehrfach in Gemeinderatssitzungen angesprochen und es gab immer wieder Vorschläge, was dem entgegengebracht werden könnte. Aktuell wurde mit 10:2 Stimmen beschlossen, Parken am Freizeitgelände nur mit Ausnahmeregelung zu gestatten.

