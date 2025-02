Spannung, Spielfreude und reiche Spenden

Zum 10. Mal fand am 8. Februar 2025 in der Sport- und Kulturhalle Hurlach ein inklusives Benefiz-Fußballturnier für AH-Mannschaften statt, gemeinsam organisiert vom SV Hurlach, den „Freunden und Förderern von Regens Wagner Holzhausen e.V.“ und Regens Wagner Holzhausen. Es erbrachte für den Förderverein einen Erlös von ca. 4500 Euro, der für den Erwerb einer Verstärkeranlage für die Veranstaltungsreihe „Kultur im Gewächshaus“ verwendet wird.

Gesamtleiter Matthias Albrecht von Regens Wagner Holzhausen richtete den Fokus in seinem Grußwort auf das Gedenken an Herbert Thanner, den Initiator der Turnierserie, der im Sommer 2024 überraschend verstorben war. Bürgermeister Andreas Glatz als Hausherr und Schirmherr dankte den Mitwirkenden dafür, dass sie ihren Samstagnachmittag für die Inklusion zur Verfügung stellen und die Halle „mit Leben füllen“. Grußworte voll Vorfreude folgten von der 1. Vorständin des SV Hurlach Claudia Stähle, Bürgermeister Günter Först (2. Schirmherr) und Birgitta Klein als Vertreterin des Fördervereins. Den Reigen der Spendenübergaben eröffnete Vorstand Markus Gast für die Raiffeisenbank Singoldtal eG. Mit der Spende in Höhe von 500 Euro wurden für die Fußballerinnen und Fußballer von Regens Wagner zur Erinnerung an dieses 10. Turnier ein Geschenk und für die Helferinnen und Helfer ein Dankeschön beschafft. Weitere Spenden folgten von teilnehmenden Mannschaften und von Bürgermeister Först.

Die Spiele waren erneut gekennzeichnet von Fairness, gutem Miteinander und großem allseitigem Torjubel. Der Trainer von Regens Wagner Holzhausen zeigte sich höchst zufrieden mit seinem Team: „Der Ehrgeiz ist immens hoch, alle präsentieren sich sehr engagiert und spielfreudig.“ Sie seien mittlerweile durch die 10-jährige Erfahrung als vollwertige Mitglieder in die Gastmannschaften integriert und hätten genau wie alle anderen die Chance, ihre Fähigkeiten auf dem Spielfeld unter Beweis zu stellen. Turniersieger wurde die AH-Mannschaft des SV Igling.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.