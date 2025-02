Wer erinnert sich noch an die Sticker-Sammelalben von damals? Gerade zu den großen Turnieren, den Europa- und Weltmeisterschaften, wurde eifrig getauscht, gesammelt und geklebt. Das Gefühl, den letzten fehlenden Sticker ins Album zu kleben, war ein absolutes Highlight. Nun sind die Mitglieder des SV Hurlach im Sammelfieber, nur werden diesmal Sportler und Sportlerinnen gesammelt, die ihnen aus ganz anderen Gründen am Herzen liegen. Denn die Spieler und Spielerinnen müssen hier nicht erst eine Weltkarriere hinlegen, um ihren eigenen Sticker in der Hand zu halten - von den Bambinis bis zu der 1. Mannschaft sind alle Teams im vereinseigenen Album vertreten. Sämtliche Spielerinnen und Spieler, die Trainerteams, Funktionäre und Edelfans galt es für die Aktion abzulichten, wofür vom Partner stickerfive eigens ein professionelles Fotoshooting im Verein organisiert wurde. Nun können die Mitglieder wie die Profis gesammelt, getauscht und geklebt werden.

Das Sticker-Album des SV Hurlach. Foto: Thomas Freudling

Der SV Hurlach stellt sich im Album aber nicht nur mit den aktuell aktiven Teams vor, auch Veranstaltungen wie das Zeltlager, das Trainingslager und der Greendoor Cup haben ihren Platz. Außerdem findet man auf einer individuell gestalteten Seite jede Menge weitere Bilder und Infos zum Verein, inklusive Mannschaftsfotos der Ehemaligen. Und was selbstverständlich auch nicht fehlen darf, ist der Glitzersticker mit dem Vereinslogo, der wohl zu den begehrtesten Stickern im Päckchen gehören wird. Im Gegensatz zu früher geht es allerdings etwas fairer zu: Jeden Sticker gibt es genau gleich oft, die Chancen auf ein volles Album stehen also sehr gut!

Seit Mitte Januar herrscht ein reges Tauschen und Sammeln der weiß-blauen Sticker. Neben dem Sammelspaß und der tollen Erinnerung freut den Verein selbstverständlich auch, dass ein Teil der Einnahmen aus den Verkäufen der Vereinskasse zugutekommen. Somit beweist der SV Hurlach mal wieder, dass neben sportlichen Aktivitäten, auch das Miteinander großgeschrieben wird!

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.