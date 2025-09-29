Icon Menü
„Ich will Bürgermeister bleiben“: Alexander Ditsch schaut nach vorn

Prittriching

Vor fünf Jahren hat er den Schreibtisch bei einem Bauunternehmen gegen das Bürgermeisterbüro im Rathaus eingetauscht. Zurück will er nicht – im Gegenteil.
Von Vanessa Polednia
    Bürgermeister Alexander Ditsch in seinem Büro und mit der Karikatur von seinen ehemaligen Arbeitskollegen.
    Bürgermeister Alexander Ditsch in seinem Büro und mit der Karikatur von seinen ehemaligen Arbeitskollegen. Foto: Christian Rudnik

    In seinem Büro hängt eine Karikatur, die Alexander Ditsch in seinem Büro bei der Firma Ditsch umgeben von Umzugskartons zeigt. Über ihm eine Gedankenblase mit dem Satz „Oh Gott, was habe ich nur getan?“, die sich auf seinen Wahlsieg bezieht. Es handelt sich um ein Geschenk seiner Kollegen, als er die Firma verließ, um Bürgermeister zu werden. „Zurück möchte ich nicht“, sagt er, „ich will lange Bürgermeister der Gemeinde bleiben.“ In unserer Serie zur bevorstehenden Kommunalwahl im Frühjahr 2026 haben wir uns auch mit dem amtierenden Bürgermeister von Prittriching getroffen.

