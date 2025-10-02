Apfelernte in Igling

22 große und kleine Helfer der Gartenfreunde aus Igling und Holzhausen waren fleißig: Die Äpfel der Streuobstwiese in Igling konnten pflückreif geerntet werden. Einige Apfelsorten davon sind bereits genussreif und schmecken wunderbar. Andere Sorten werden erst nach der Ernte in einigen Wochen reif. Diese können jedoch gut gelagert werden und liefern dann im Winter Vitamine. Die Bäume auf der Streuobstwiese in Igling werden nicht gespritzt und daher hat das Obst Bioqualität. Mitglieder der Gartenfreunde haben schon einige Kurse im Obstbaumschnitt absolviert und bemühen sich, den Bäumen Gutes zu tun, damit sie gesund bleiben und im Herbst Obst tragen.

Dieses Jahr konnten über 800 Kilogramm Äpfel geerntet werden. Nach getaner Arbeit wurde sich mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gestärkt. Dazu gab es für die Helfer noch Apfelsaft aus der letztjährigen Ernte. Die Apfelbäume, die jetzt von ihrer Last befreit sind, bedanken sich bei allen Helfern. Es gibt die Möglichkeit, „Baumpate“ gegen ein geringes Entgeld zu werden. Das heißt, dass der Hochstamm Apfelbaum auf der Streuobstwiese steht und das Obst von diesem Baum vom Baumpaten geerntet und verwertet werden kann. Vereinsmitglieder unterstützen die Baumpaten bei den Pflegemaßnahmen. Über weitere Vorträge und Aktionen informiert der kostenlose WhatsApp Kanal der Gartenfreunde Igling-Holzhausen.

