Fahrt unter Drogeneinfluss endet im Bankett

Eine Fahrt unter Drogeneinfluss ist für einen Mann am Donnerstagmorgen im Bankett geendet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 26-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gegen 8.45 Uhr den Gewerbering in Igling. Im Kurvenbereich kam er von der Straße ab und stieß mit seinem Pkw gegen eine Laterne.

Der Mann blieb dabei unverletzt. Am Fahrzeug, sowie an der Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.300 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte laut Polizei festgestellt werden, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, so die Polizei. (AZ)