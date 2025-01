Rentner müssen nach Jahrzehnten ein zweites Mal Erschließungskosten zahlen

Irmgard und Werner Schorer leben seit 55 Jahren in ihrem Einfamilienhaus im äußersten Westen des Landkreises. Das Rentnerpaar hat gerne am Ortsrand von Holzhausen gewohnt. Doch diese Freude ist getrübt, seitdem vor über zehn Jahren parallel zu ihrer Hausreihe an der Flurstraße das Baugebiet „Schwabenweg“ ausgewiesen wurde und die Schorers deshalb ein zweites Mal Erschließungskosten zahlen sollten.

