Spatenstich für den neuen Kreisverkehr zwischen Igling und Kaufering

Plus Auf der Kreisstraße LL22 entsteht ein neuer Kreisverkehr. Bis wann die Straße zwischen Kaufering und Igling gesperrt ist.

Verkehrsteilnehmer auf dem Weg von Kaufering nach Igling und umgekehrt (Kreisstraße LL22) müssen derzeit größere Umwege in Kauf nehmen. Grund ist der Bau eines Kreisverkehrs zwischen der Anschlussstelle B17 Süd und der Franz-Kollmann-Straße zum Landsberger Frauenwald. Die Straße wurde dafür komplett gesperrt.