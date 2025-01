Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Diskothek in Igling

Eine Unfallflucht in Igling beschäftigt die Landsberger Polizei. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten weißen Opel Corsa eines 43-jährigen Landsbergers. Das Fahrzeug war hierbei auf dem Parkplatz einer Diskothek abgestellt. Bei dem Verkehrsunfall, der gegen 3.30 Uhr bemerkt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro, meldet die Polizei. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei (Telefon 08191/9320) bittet um Hinweise. (AZ)

