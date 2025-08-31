Icon Menü
Immer mehr hilfsbedürftige Igel: Diese Frau sorgt mit Engagement für ihre Rettung

Scheuring

Immer mehr hilfsbedürftige Igel: Diese Frau sorgt mit Engagement für ihre Rettung

Beate Biller setzt sich seit Jahren für die Rettung hilfsbedürftiger Igel ein. Angesichts der wachsenden Herausforderungen wünscht sie sich mehr Hilfe.
Von Dagmar Kübler
    Stille Heldin Beate Biller kümmert sich um Igel. Hier mit Jungigel Franz
    Stille Heldin Beate Biller kümmert sich um Igel. Hier mit Jungigel Franz Foto: Thorsten Jordan

    Beate Biller aus Scheuring pflegt seit vielen Jahren hilfsbedürftige Igel. Die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr und damit auch der zeitliche Aufwand und die Kosten. Trotzdem bleibt Biller ihrem Ehrenamt treu und bereitet sich bereits für den Herbst vor, in dem sie stets untergewichtige Igel hochpäppelt, damit sie durch den Winter kommen. Für ihr Engagement wurde sie nun als Stille Heldin ausgezeichnet.

