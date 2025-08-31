Immer mehr hilfsbedürftige Igel: Diese Frau sorgt mit Engagement für ihre Rettung

Beate Biller aus Scheuring pflegt seit vielen Jahren hilfsbedürftige Igel. Die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr und damit auch der zeitliche Aufwand und die Kosten. Trotzdem bleibt Biller ihrem Ehrenamt treu und bereitet sich bereits für den Herbst vor, in dem sie stets untergewichtige Igel hochpäppelt, damit sie durch den Winter kommen. Für ihr Engagement wurde sie nun als Stille Heldin ausgezeichnet.
Scheuring
