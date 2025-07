Wärmenetz und Radweg beschäftigen die Kinsauer Bürgerinnen und Bürger

Das innovative Wärmenetz-Projekt in Kinsau schreitet stetig voran. Weitere Vorhaben der Gemeinde stehen im Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung an, wie Gemeindechef Marco Dollinger auf der Bürgerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus berichtete. Ausführlich informierte der Bürgermeister die gut hundert Besucher und Besucherinnen über das zurückliegende Jahr sowie über kommende Projekte. Das größte und ehrgeizigste Vorhaben ist der geplante Aufbau eines Wärmenetzes, das mit einer ganz besonderen Technik Energie liefern soll: Dabei soll aus dem Lechwasser Wärme gewonnen werden.

„Die Entwurfsplanung für das Entnahmebauwerk am Lech wird aktuell fertiggestellt“, verkündete Dollinger auf der Versammlung. Es sei eine Lösung gefunden worden, die nur wenig Eingriff in die Natur erfordere. In dem Bauwerk, das in der Nähe des Kraftwerkes entstehen soll, wird dann später Wasser aus dem Lech entnommen. Dem Flusswasser wird Wärme entzogen, und später kommt das Wasser in abgekühltem Zustand wieder in den Lech zurück.

Die neue Flusswärmepumpe soll 2027 in Kinsau in den Betrieb gehen

Zusammen mit der Firm Lena Service aus Landsberg habe die Gemeinde Kinsau nun die „Wärmewerke Kinsau GmbH“ gegründet. Die Infrastruktur des Wärmenetzes bleibe dabei in der Hand der Gemeinde, die Lena Service liefere das technische Knowhow und werde für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Die Trassenplanung sei mittlerweile ausgearbeitet. Falls es noch weitere Interessenten gebe, könnten diese aber noch mit anzuschließen – die betreffenden Bürger und Bürgerinnen sollen sich bei der Gemeinde melden.

Im Herbst sollen bei allen Abschlussinteressierten Termine vor Ort stattfinden, sodass 2026 dann mit dem Bau begonnen werden könne. 2027 soll die Flusswärmepumpe in Kinsau dann in Betrieb gehen. Bevor das Kinsauer Vorzeigeprojekt jedoch an den Start gehen kann, muss sich die Gemeinde noch um dringende Sanierungsarbeiten im Bereich Wasser und Abwasser kümmern. Für beide Maßnahmen werden die Bürger und Bürgerinnen in Form von Herstellungsbeiträgen zur Kasse gebeten. Zum einen muss der Trinkwasserhochbehälter saniert werden. Mit der Maßnahme gehen auch diverse Tiefbauarbeiten außerhalb des Hochbehälters einher. Im Hochbehälter selbst sollen die Kammern eine mineralische Beschichtung erhalten und luftdicht voneinander getrennt werden. Zudem werden die Decken der Kammern saniert.

Die Gemeinde Kinsau muss Geld in die Wasserversorgung stecken

Für die Verbesserung der Wasserversorgung bezifferte der Bürgermeister die Nettogesamtkosten inklusive Baunebenkosten auf rund 655.000 Euro. Der Gemeinde liege aber bereits ein Zuwendungsbescheid über 259.000 Euro vor. Die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten soll voraussichtlich im Frühjahr 2026 erfolgen. Die Maßnahme sei alternativlos, wie Dollinger bei der Bürgerversammlung betonte. Der Hochbehälter sei über 60 Jahre alt, deswegen bestehe dringender Handlungsbedarf. Die Gemeinde Kinsau sei verpflichtet, die aktuell gültigen Vorgaben einzuhalten. Sie sei vom Wasserwirtschaftsamt dazu aufgefordert worden, entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Unumgänglich seien auch Sanierungsarbeiten an der Kläranlage, welche Kinsau zusammen mit der Nachbargemeinde Apfeldorf betreibt. Die steuerungstechnische Anlage der Kläranlage habe aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters und der zunehmenden technischen Einschränkungen „dringenden Erneuerungsbedarf“, machte der Bürgermeister deutlich. Die gute Nachricht: Die Kläranlage liefere nach wie vor sehr gute Werte und könne daher weiter betrieben werden. Alternativen, wie etwa ein Anschluss an Landsberg, seien ebenfalls geprüft worden. Aber dies sei wesentlich teurer als eine Sanierung der bestehenden Kläranlage.

Einige Bürgerinnen und Bürger sind unzufrieden mit einem Radweg

Zu den anstehenden Sanierungsarbeiten im Bereich Wasser und Abwasser und anderen gemeindlichen Vorhaben, über die bei der Bürgerversammlung berichtet wurde, gab es im Anschluss keine Fragen mehr aus der Versammlung. Wohl aber zu dem noch nicht fertig gestellten Radweg zwischen Kinsau und Apfeldorf, der allerdings in die Zuständigkeit des staatlichen Bauamts fällt. Die Gemeinde habe hier nicht so viel Mitsprachrecht gehabt, betonte Dollinger, nachdem ein Bürger eine „brandgefährliche Kurve“ sowie den zu schmalen Weg über die Brücke kritisiert hatte. Dollinger betonte, dass der Radweg einen „Mehrwert“ darstelle und ganz besonders für die Sicherheit der Kinder enorm wichtig sei. Diese könnten jetzt viel sicherer mit dem Fahrrad von einem Dorf ins andere gelangen. Dies sei auf jeden Fall ein Vorteil – auch wenn die Lösung keine „100-Prozent-Lösung“ sei. Eine Erweiterung der Brücke sei wegen ihrer Tragfähigkeit laut Bürgermeister nicht möglich.