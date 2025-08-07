In Finning werden Unterschriften für ein Bürgerbudget gesammelt

Bekommt auch Finning ein Bürgerbudget? Benedikt Urbanek ist gerade dabei, in seiner Heimatgemeinde die Einrichtung eines Bürgerbudgets zu beantragen. Dazu sammelt er im Vorfeld Unterschriften, denn ein Prozent der Bürgerschaft einer Gemeinde muss zustimmen, damit der Antrag im Gemeinderat gestellt werden kann.

Mit einem Bürgerbudget können alle Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde eigene Projektideen einbringen und umsetzen, erklärt eine Mitteilung. Nach Meinung des Initiators sollten es Vorhaben sein, die den Gemeinsinn fördern, Gemeinwohl schaffen und möglichst klima- und umweltverträglich sind. Als Beispiele nennt der Initiator einen gemeinschaftlichen Gemüsegarten, einen Dorfflohmarkt, Fahrradreparaturstation, einen Vorlese-Pavillon oder ein Kneipp-Geländer in der Windach. „Ein Bürgerbudget bindet die Bürgerinnen und Bürger ein und ist damit ein Stück direkter Demokratie auf Gemeindeebene. Mehr Bürgerbeteiligung macht unser Dorf noch lebenswerter“, ist der Initiator überzeugt.

Bürgerbudget mit drei Euro pro Jahr und Einwohner in Finning

Für ein Bürgerbudget, das es zum Beispiel in Greifenberg, Schondorf und Utting bereits gibt, wird im Gemeindehaushalt ein bestimmter Betrag reserviert. Urbanek schlägt drei Euro pro Kopf vor. „Für Finning wären das knapp 6000 Euro, damit kann man schon einiges bewegen“, sagt der promovierte Physiker, der beim Deutschen Patent- und Markenamt in München arbeitet.

Stimmt der Gemeinderat dem Bürgerbudget zu, läuft es wie folgt: Alle in der Gemeinde ab 14 Jahren, auch Vereine oder Firmen, können Vorschläge machen. Im Anschluss stimmen die Bürgerinnen und Bürger darüber ab; aus dem Ergebnis ergibt sich die Rangfolge. Die besten Vorschläge werden sodann dem Gemeinderat vorgelegt, der die Mittelvergabe beschließt.

„Die Beantragenden ihrerseits verpflichten sich, das Projekt innerhalb eines Jahres umzusetzen und dann auch insgesamt drei Jahre zu betreuen, es sei denn, es handelt sich um einmalige Aktionen, wie ein Konzert, Kinderkino oder Ähnliches“, so Urbanek. Die Abstimmung über die Projekte kann bei einer Bürgerversammlung und zusätzlich online erfolgen.

Noch bis Mitte August sammelt Benedikt Urbanek Unterschriften für ein Bürgerbudget

Erst einmal geht es aber um die erforderlichen Unterschriften für die Beantragung im Gemeinderat. Dazu liegen im Dorfladen Keicher Listen aus. Benedikt Urbanek hat dort an einem Samstagvormittag bereits gesammelt: „Ich habe weit über 100 Unterschriften bekommen, einige Freunde sammeln auch, und je mehr Unterschriften wir bekommen, desto besser“, so Urbanek. Noch bis 14. August kann man im Laden unterschreiben, aber auch beim Initiator selbst, der gern Fragen dazu beantwortet. Wer jetzt schon Ideen für ein Projekt hat, kann diese dem Initiator auf seiner Webseite benedikt-urbanek.de zukommen lassen. (AZ)